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ХК «Сочи» во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо» и поднялся на девятое место Запада

ХК «Сочи» во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо» и поднялся на девятое место Запада
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В Сочи на стадионе «Шайба» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Торпедо». Матч закончился победой сочинцев со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Чебыкин (Попов) – 23:45 (5x5)     2:0 Сероух (Чебыкин, Криштоф) – 38:47 (5x5)     2:1 Ян (Ларионов, Бокун) – 48:38 (5x4)     3:1 Хафизов (Сероух) – 50:19 (5x5)     3:2 Варлаков – 53:37 (5x5)    

В начале второго периода счёт открыл нападающий «Сочи» Николай Чебыкин с передачи Сергея Попова. В конце второго периода отрыв в счёте увеличил Даниил Сероух, которому ассистировали Николай Чебыкин и Михал Криштоф. «Торпедо» удалось забросить первую шайбу лишь в середине третьего периода — отличился Деннис Ян. Однако уже через пару минут «Сочи» вновь довел разрыв в счёте до двух шайб. Дебютную шайбу в КХЛ забросил 20-летний защитник «Торпедо» Арсений Варлаков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим счёт по броскам во втором периоде — 20:6 в пользу сочинцев. «Торпедо» проиграло «Сочи» второй матч в текущем сезоне.

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