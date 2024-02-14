ХК «Сочи» во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо» и поднялся на девятое место Запада

В Сочи на стадионе «Шайба» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Торпедо». Матч закончился победой сочинцев со счётом 3:2.

В начале второго периода счёт открыл нападающий «Сочи» Николай Чебыкин с передачи Сергея Попова. В конце второго периода отрыв в счёте увеличил Даниил Сероух, которому ассистировали Николай Чебыкин и Михал Криштоф. «Торпедо» удалось забросить первую шайбу лишь в середине третьего периода — отличился Деннис Ян. Однако уже через пару минут «Сочи» вновь довел разрыв в счёте до двух шайб. Дебютную шайбу в КХЛ забросил 20-летний защитник «Торпедо» Арсений Варлаков.

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Отметим счёт по броскам во втором периоде — 20:6 в пользу сочинцев. «Торпедо» проиграло «Сочи» второй матч в текущем сезоне.