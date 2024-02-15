Журналист: Малкину нужен кто-то, кто умеет завершать, он не получает никакой помощи

Журналист The Athletic Джесси Маршалл высказался об ассистентских способностях российского форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, подчеркнув одну из самых серьёзных игровых проблем «пингвинов» в нынешнем сезоне.

«Джино нужен кто-то, кто умеет завершать. Я покопался в статистике. Он создает невероятное количество голевых моментов посредством передач. Он не получает никакой помощи при завершении», — написал Маршалл в социальных сетях.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Малкина 41 (16+25) очко в 49 матчах.

На данный момент «Питтсбург» занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 53 очка после 49 матчей. В эти минуты «пингвины» принимают дома «Флориду».