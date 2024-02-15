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«Парни хорошо потрудились». Бобровский — о победе над «Питтсбургом»

«Парни хорошо потрудились». Бобровский — о победе над «Питтсбургом»
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Парни хорошо потрудились. Мы выстраиваем нашу химию. Я думаю, что у нас все налаживается. Нам просто нужно быть сконцентрированными на каждой смене и продолжать работать», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Оливе в социальных сетях.

Напомним, в этой встрече 35-летний Бобровский отметился 25 сейвами, 12 из которых, согласно продвинутой статистике, были сделаны в моментах с высокой опасностью.

«Флорида» одержала третью победу подряд, набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Родригес, Форслинг) – 24:28     0:2 Гаджович (Монтур, Стенлунд) – 25:02     0:3 Экблад (Ткачук, Родригес) – 28:27 (pp)     0:4 Лунделль (Ткачук, Казинс) – 33:02     1:4 Раст (Гюнцель, Грейвз) – 35:24     1:5 Лунделль (Луостаринен) – 45:35     2:5 Людвиг (О'Коннор, Эллер) – 46:07    
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