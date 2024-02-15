«Парни хорошо потрудились». Бобровский — о победе над «Питтсбургом»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Питтсбург Пингвинз» (5:2).

«Парни хорошо потрудились. Мы выстраиваем нашу химию. Я думаю, что у нас все налаживается. Нам просто нужно быть сконцентрированными на каждой смене и продолжать работать», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Оливе в социальных сетях.

Напомним, в этой встрече 35-летний Бобровский отметился 25 сейвами, 12 из которых, согласно продвинутой статистике, были сделаны в моментах с высокой опасностью.

«Флорида» одержала третью победу подряд, набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.