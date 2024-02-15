«Парни хорошо потрудились». Бобровский — о победе над «Питтсбургом»
Поделиться
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ над «Питтсбург Пингвинз» (5:2).
«Парни хорошо потрудились. Мы выстраиваем нашу химию. Я думаю, что у нас все налаживается. Нам просто нужно быть сконцентрированными на каждой смене и продолжать работать», — приводит слова Бобровского журналист Джеймсон Оливе в социальных сетях.
Напомним, в этой встрече 35-летний Бобровский отметился 25 сейвами, 12 из которых, согласно продвинутой статистике, были сделаны в моментах с высокой опасностью.
«Флорида» одержала третью победу подряд, набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Родригес, Форслинг) – 24:28 0:2 Гаджович (Монтур, Стенлунд) – 25:02 0:3 Экблад (Ткачук, Родригес) – 28:27 (pp) 0:4 Лунделль (Ткачук, Казинс) – 33:02 1:4 Раст (Гюнцель, Грейвз) – 35:24 1:5 Лунделль (Луостаринен) – 45:35 2:5 Людвиг (О'Коннор, Эллер) – 46:07
Комментарии
- 15 февраля 2024
-
07:18
-
07:02
-
06:38
-
06:11
-
06:08
-
06:05
-
05:51
-
05:31
-
05:11
- 14 февраля 2024
-
23:50
-
23:30
-
23:20
-
23:00
-
22:35
-
22:20
-
22:10
-
22:00
-
21:53
-
21:25
-
21:03
-
21:00
-
20:47
-
20:25
-
20:00
-
19:25
-
19:00
-
19:00
-
18:35
-
18:17
-
17:50
-
17:30
-
17:10
-
16:50
-
16:35
-
16:15
Партнерский контент