Бобровский назван второй звездой прошедшей недели регулярного чемпионата НХЛ

Пресс-служба НХЛ назвала имена трёх хоккеистов лиги, которые признаны лучшими по итогам прошедшей игровой недели регулярного чемпионата НХЛ.

Третья звезда – вратарь «Калгари Флэймз» Якоб Маркстрём.

Выступления финского голкипера привели «Калгари» к трём победам подряд в выездном турне после перерыва на Матч звёзд НХЛ – 2024. Маркстрём продемонстрировал коэффициент надёжности 2,0 при 93,9% отражённых бросков, что позволило «Флэймз» приблизиться на три очка к восьмой строчке в турнирной таблице Западной конференции НХЛ.

Вторая звезда – вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский.

Бобровский, принимавший участие во второй раз в карьере в Матче звёзд НХЛ, отразил 56 из 58 бросков, одержав две победы в двух матчах за «Флориду». Его коэффициент надёжности 1,0, 96,6% отражённых бросков и один «сухой» матч позволили «Пантерз» приблизиться к первому месту Восточной конференции.

Первая звезда – нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки.

Судзуки поучаствовал в шести из девяти голов «Монреаля» в последних трёх матчах и продемонстрировал лучшую статистику среди полевых игроков НХЛ на прошлой неделе, набрав 6 (4+2) очков.