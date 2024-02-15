18-летний игрок «Трактора»: девушки намного старше пишут сообщения, прям атака идёт

18-летний нападающий «Трактора» Александр Рыков рассказал, как реагирует на внимание со стороны девушек, которые посещают его матчи. В КХЛ форвард дебютировал в прошлом сезоне, а прошлым летом был выбран на драфте НХЛ «Каролиной» под общим 100-м номером в четвёртом раунде.

«Да, они действительно приходят на игры, как скауты. Иногда бывает, что девушки намного старше пишут сообщения. Прям атака какая-то идёт при взлёте хороших игроков. Честно, стараюсь не обращать на это внимания, у меня нет соблазна. Нормальная девочка первой не напишет, наверное. Стараюсь обходить это стороной», — цитирует Рыкова Metaratings.

В нынешнем сезоне Рыков забросил шесть шайб и отдал две результативные передачи в 26 матчах за «Трактор».