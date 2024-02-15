Воспитанник «Салавата Юлаева»: не жалею, что приехал играть в Северную Америку

Защитник «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин заявил, что не жалеет о том, что принял решение поехать в Северную Америку после выступлений в КХЛ. Воспитанник «Салавата Юлаева» ещё в прошлом сезоне выступал за уфимский клуб. Нынешний сезон россиянин начал в АХЛ, но во второй половине сезона был поднят для игры в НХЛ.

«Если брать игровое время, то я сейчас играю больше, чем в прошлом сезоне. У меня бывали и матчи, где я проводил по 28 минут, я также играю в большинстве и меньшинстве. Поэтому я доволен, как сезон проходит, и не жалею, что приехал сюда.

Первое, что бросается в глаза, это силовая борьба, силовая игра, много силовых приёмов, постоянное давление. Вот это те компоненты, в первую очередь, в которых нужно добавлять», — цитирует Мухамадуллина ТАСС.

На счету Мухамадуллина три матча в текущем сезоне НХЛ и одна результативная передача. Россиянин принял участие в Матче звёзд АХЛ нынешнего сезона.