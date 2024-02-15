«Сильных нигде не любят!» Андрей Сафронов — о продлении бана сборной России

Бывший генменеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов оценил решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о продлении отстранения национальной команды России на сезон-2024/2025.

«Ну а что об этом говорить! Какой праздник, особенно хоккейный, без России? Это ущербное решение. Ожидаемо ли оно было? Мы хотели, чтобы сильных пускали, но сильных нигде не любят, ситуация такая, что надо ждать, тренироваться, работать. Маленькая надежда была, надежда умирает последней, она умерла на данном этапе», — цитирует Сафронова «ВсёПроСпорт».

Напомним, Россия и Беларусь не примут участия в предстоящих соревнованиях сезона-2024/2025. Это решение также будет распространяться на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации, который состоится в августе 2024 года.