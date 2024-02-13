ИИХФ продлила отстранение России и Беларуси от международных соревнований

Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) объявила о решении о продлении отстранения сборных России и Беларуси от международных соревнований, обосновав это вопросом безопасности.

«Сегодня, во время одного из своих регулярных заседаний, Совет ИИХФ рассмотрел текущие риски для безопасности, связанные с привлечением национальных и клубных команд России и Беларуси к соревнованиям под эгидой ИИХФ. Основываясь на тщательном анализе, Совет пришёл к выводу, что по-прежнему небезопасно возвращать российскую и белорусскую команды обратно к международным турнирам.

Таким образом, Россия и Беларусь не примут участия в предстоящих соревнованиях сезона-2024/2025. Это решение также будет распространяться на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации, который состоится в августе 2024 года.

Как это делалось на протяжении последних лет, Совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией, в мае 2025 года на заседании ИИХФ вновь будет рассмотрен вопрос о возможном возвращении вышеупомянутых стран», — гласит заявление ИИХФ на официальном сайте организации.

Напомним, впервые ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от участия в международных турнирах в феврале 2022 года, а в марте 2023 года санкции были продлены до завершения сезона-2023/2024.