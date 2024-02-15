Фетисов: Овечкин — самый влиятельный спортсмен в России

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о последних матчах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних играх Национальной хоккейной лиги.

«У любого спортсмена бывают удачные и неудачные серии. Думаю, Овечкин сам хотел преодолеть безголевую серию и у него пошла игра. Александр обладает большим талантом, поэтому справился и начал забивать.

Соглашусь с тем, что Александр — самый влиятельный спортсмен в России, и пожелаю ему, чтобы он всегда забрасывал свои шайбы и не расстраивался по пустякам», — цитирует Фетисова Sport24.

В 49 матчах нынешнего сезона на счету Овечкина 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание от рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.