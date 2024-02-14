А вот «Вашингтон» от показателей 2018 года пока очень далёк.

Овечкин — что за зверь? Продлил голевую серию, таким его не видели больше пяти лет!

Несколькими днями ранее прервалась победная серия «Вашингтона». Вернее, как серия — 10 февраля «столичные» после поражения «Флориде» убедительно переиграли «Бостон», а уже через сутки дважды упустили преимущество во встрече с «Ванкувером» и проиграли в овертайме. А вот что тогда не прервалось, так это голевая серия Александра Овечкина. Капитан «Кэпиталз» не уходил со льда без заброшенной шайбы по итогам пяти последних матчей, добившись такого достижения впервые с марта 2021 года.

Личные успехи Овечкина слегка затмили собой последние неудачи «Вашингтона». А ведь подопечные Спенсера Карбери плохо начали встречу с «Колорадо», пропустив два гола к исходу пятой минуты. Росс Колтон и Девон Тэйвз по разу огорчили Чарли Линдгрена и обеспечили «лавинам» неплохое преимущество.

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Это преимущество, однако, «Эвеланш» так же быстро разбазарили. «Столичным» хватило пяти минут, чтобы восстановить равновесие. Первым из «Кэпиталз» своё имя в протокол вписал Бек Маленстин, а всего через 44 секунды после его гола красный свет за спиной Александра Георгиева зажёг Коннор Макмайкл, который пытался сделать передачу на пятак, но вместо этого попал в конёк Арттури Лехконену — от него шайба и отскочила в ворота.

Финна едва ли можно обвинить в этом голе — это было неудачное стечение обстоятельств — но именно он исправил ситуацию для «Колорадо», вернув своей команде лидерство в середине второго периода. Лехконен откликнулся на разрезающую передачу Колтона и поразил уже практически пустые ворота — Линдгрен просто не успел переместиться.

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Не успел американский голкипер и за три минуты до второго перерыва, пропустив бросок в касание от Микко Рантанена, реализовавшего удаление «Вашингтона» за нарушение численного состава. Особого внимания в этом эпизоде заслуживает предшествовавший голу пас между ног, который, кстати, исполнил всё тот же Лехконен.

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Но «Вашингтон» не сдавался и в середине третьего периода также реализовал большинство. А сделал это — кто бы вы думали — Александр Овечкин! Очередной точный бросок в касание из офиса, и вот преимущество «Колорадо» вновь стало минимальным.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Что это за зверь? Такого Овечкина мы не видели больше пяти лет — последний раз он забивал в шести матчах подряд в декабре 2018 года! И вот он вновь вышел на такую серию, сократив отставание от Уэйна Гретцки до 58 точных бросков. Всего же серий из шести и более матчей с заброшенными шайбами у него было пять — по этому показателю среди действующих игроков с ним может сравниться только Стивен Стэмкос, а в возрасте 38 лет и старше этого достигали только Бретт Халл и Джонни Буцик. Вполне возможно, что скоро мы увидим и шестую такую серию, ведь Александр явно на ходу.

В отличие от «Вашингтона», который на последней минуте пропустил в пустые ворота от оформившего 2+2 Лехконена, а затем ещё и от Майлза Вуда. 6:3 — «лавины» прервали четырёхматчевую серию поражений, а вот «столичные» проиграли во второй встрече подряд.