Беляев — о штабе Жамнова: с таким тренерским штабом приходить на тренировки — удовольствие

Нападающий «Спартака» Александр Беляев рассказал о работе под руководством тренерского штаба Алексея Жамнова.

«Мог ли представить в детстве, что буду играть под руководством тренерского штаба, в который входят Жамнов, Ковалёв, Уланов? Разумеется, нет. Тут даже не понимаешь, попадёшь в КХЛ или не попадёшь. Я из такого маленького города, даже не маленького, а вот именно в плане хоккея не очень развитого. И тогда я просто думал, что вот бы попасть в КХЛ и хотя бы игру сыграть. Как есть – так есть. Честно. То, что на данный момент сейчас происходит, слава богу, что так. Значит, есть шанс показывать себя и доказывать. Посмотрим, что дальше будет. Надо просто жить сегодняшним днём. Сегодня здорово, ну и здорово. Надеюсь, завтра будет лучше.

Больше идёт беседа формата «тренер-игрок». Опять же повторюсь, что никто не загоняет в рамки. Всё в балансе: и тактика, и психология. С таким тренерским штабом одно удовольствие приходить на тренировки. Не только с тренерским штабом, но и с командой, и вообще с персоналом. Приходишь и получаешь удовольствие именно от самого процесса. А так было всегда: если делаешь дело с удовольствием, то будет положительный результат.

Прилетает ли нам за большое количество пропущенных шайб, когда забиваем восемь, а пропускаем семь? Конечно. Если брать подобные матчи, не только победные, но и те, в которых мы терпели поражения, то, конечно, предъявляют. Тут вопросов нет. Но я так скажу – нам точно не завязывают руки», — сказал Беляев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате» сегодня, 16 февраля, в 10:00 мск.