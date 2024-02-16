«Хочу забыть о том голе в ворота СКА». Яркое интервью с неожиданным прорывом «Спартака»

Нападающий Александр Беляев является воспитанником «Югры» и на протяжении нескольких сезонов выступал за клубы из Ханты-Мансийска в МХЛ и ВХЛ. В сезоне-2021/2022 он дебютировал в КХЛ за «Нефтехимик», но провёл всего 10 матчей. Заиграть с первой попытки в лучшей лиге России у нападающего не получилось, и он был вынужден вернуться в «Ижсталь», где в прошлом году мощно перезапустил свою карьеру.

В минувшем сезоне 24-летний Беляев стал вторым снайпером ВХЛ и одним из лучших бомбардиров лиги, набрав 42 (24+18) очка в 49 матчах за «Ижсталь», после чего на игрока обратили внимание в «Спартаке». Весной московский клуб заключил с Александром двусторонний контракт на два года, и Беляев очень быстро заслужил место в основном составе клуба, который сейчас входит в топ-4 Западной конференции КХЛ.

На протяжении первой части сезона Беляев играл в четвёртом звене и не отмечался сумасшедшей результативностью, но практически каждый его гол сводил с ума поклонников «Спартака», ведь на рядовые и проходные голы хоккеист не разменивался. Так, например, в этом сезоне Александр отметился тем самым голом в ворота СКА (3:2) за секунду до финальной сирены и победной шайбой в ворота московского «Динамо» (8:7 ОТ) в матче-триллере с 15 голами.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату», которое Беляев дал некоторое время тому назад, он рассказал о своём переходе в «Спартак», поделился подробностями своих сумасшедших голов в ворота топ-клубов, рассказал о рецепте успеха команды Алексея Жамнова, поделился частным мнением относительно того, необходимо ли его родной «Югре» возвращение в КХЛ, а также ответил на многие другие вопросы.

«Уже были мысли, что КХЛ – это не моя лига. Спасибо партнёрам, что исправили их»

— В нынешнем сезоне КХЛ была всего одна пауза: как вам играется в условиях столь напряжённого календаря?

— Вы знаете, если честно, то сейчас я первый раз столкнулся с таким графиком. Игры идут практически через день. И уже хотелось немножко выдохнуть. Но я не скажу, что мы её ждали. Концентрировались на каждой игре, а для нас каждая игра как праздник. Не было разговоров в раздевалке, что побыстрее бы отдохнуть от хоккея и всё в таком роде.

К каждой игре относимся с наслаждением. Лично я воспринял паузу положительно. Съездил домой, набрался эмоций. Давно не видел своих родных, близких. Тоже город у меня не близко находится. И у меня только положительно всё прошло.

— Долгое время у вас была интересная и необычная статистика: на какой-то момент сезона было забито шесть голов, аккуратно разнесённых на две серии – три гола в четырёх матчах и три гола в трёх матчах. Это связано с личной уверенностью?

— Я бы так не сказал. Знаете, ещё по предыдущему сезону понял, когда у меня была хорошая результативность по «вышке», что сегодня у тебя есть момент, а завтра может его и не быть, хотя ты можешь так же хорошо играть. Да и нет такого, что забил сегодня, а завтра выходишь снова на кураже. Лично у меня в голове такого нет. Просто каждая игра – это отдельная история. Слава богу, что выдавались такие серии. Если есть серия, то отлично. Спокойно надо ко всему относиться. Где-то, если не забиваю по пять-шесть игр или больше, тоже спокойно отношусь. И понимаю, что только через тяжёлую работу всё придёт.

— И всё-таки насколько долгожданным лично для вас оказался первый гол в КХЛ в ворота «Торпедо», ведь вы проводите свой второй сезон в лиге, но первый в «Нефтехимике» получился далеко не самым запоминающимся?

— Ну да, я бы сказал, что тот сезон был каким-то неожиданным, потому что на тот момент, если честно, у меня даже не было мысли о КХЛ как о лиге. Тогда я только пытался себя показать по Всероссийской лиге, и меня пригласили в Нижнекамск, за что им спасибо. Но такого настоящего шанса я там не дождался. На мой взгляд, там совсем другая система игры, которая отличается от нашей.

И когда я забил в матче с «Торпедо», то, если честно, выдохнул. Потому что прекрасно понимаю, что могу и умею забивать. И могу из момента выжать всё. А тут уже были мысли о том, что, может, действительно, это не моя лига. В плане того, что просто не идёт. Бывает такое. Но спасибо партнёрам, что исправили, так сказать, мои мысли.

«Мы разозлились на определённых людей. И это нас подталкивало»

— Что дал успешный прошлый сезон в «Ижстали» с точки зрения получения ментальной уверенности?

— Я бы сказал, что ещё в том сезоне, когда попал в Нижнекамск, где у меня был двусторонний контракт, начал себя уверенно чувствовать в плане хоккея. О чëм я сказал, что надо было для начала зарекомендовать себя как игрок Высшей лиги. Если брать тот сезон на двустороннем контракте с Нижнекамском, да, то вот он был толчком. А предыдущий сезон: тут уже оставалось дело за мной. Спасибо Рамилю Вильямовичу Сайфуллину, который дал мне карт-бланш во всём. Только благодаря ему я нахожусь сейчас здесь.

Александр Беляев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Насколько сложно с психологической точки зрения было играть за команду с не самыми большими возможностями? Вроде делаете всё возможное для побед, демонстрируете отличную индивидуальную статистику, а даже до зоны плей-офф так и не добрались.

— Я бы сказал, что в прошлом году у нас была очень сплочённая команда в плане того, что у нас была одна цель. И цель эта была не то чтобы попасть в плей-офф, выиграть Кубок или завоевать медали. Нет. Цель была каждому показать свой лучший хоккей. И, соответственно, показать лучший хоккей команды. Из-за того что у нас не было условий.

У нас не было своего Ледового, не было таких определённых моментов, которые были просто хотя бы у средней команды ВХЛ. И нас это очень сильно сплотило. Мы разозлились на определённых людей. И вот это нас подталкивало. Тяжело, не тяжело? Нет, конечно, не тяжело.

У нас была хорошая команда. Мы весь сезон находились в зоне плей-офф. Весь сезон! И только вот заключительная игра с «Горняком», которая решала всё – либо они, либо мы. Мы не смогли. Это жизнь, и было очень тяжело. Потому что когда мы обратно ехали в Ижевск, то я видел ребят, и все они были опустошённые. Мы отдали не то что всё. Мы отдали больше того, что у нас было.

— Пройдя через школу ВХЛ и поиграв вот в таких условиях, после перехода в «Спартак» была мысль, что надо сделать всё, чтобы больше не опускаться на тот уровень?

— Да нет, я спокойно к этому отношусь. Если понимаешь, что на уровне КХЛ на данный момент времени ты не можешь, то нет ничего такого, чтобы поиграть в ВХЛ и набраться там уверенности. Это всегда такая школа жизни и хоккейная школа, которая поможет тебе в дальнейшем. И когда меня, допустим, спускали из Нижнекамска в Ижевск или из «Спартака» в «Химик» на четыре-пять матчей, то прекрасно понимал, что должен доказать обратное. То есть у меня не было такого, что я затаил на кого-то обиду. Нет, ни в коем случае. Просто выходишь, играешь. Если любишь хоккей, то будешь играть в него везде.

«Особого внимания из КХЛ, к моему удивлению, не было. В «Спартак» поехал с удовольствием»

— Как узнали о решении «Спартака» выменять вас из «Ижстали»?

— Это было между агентом и руководителями «Ижстали» и «Спартака». Они общались, а от меня, можно сказать, особо ничего и не зависело. Да, конечно, они спрашивали – хочешь/не хочешь? Но особого внимания ко мне со стороны клубов КХЛ, несмотря на всю мою статистику в том сезоне, к моему удивлению, не было. Не было такого, чтобы вышли и сказали: «Мы его хотим!»

А тут меня пригласили, я приехал в апреле, потренировался с командой. Потом меня подозвали и сказали, что видят меня в системе и всё остаётся за мной. А я хотел только в КХЛ и «вышку» вообще не рассматривал. Хотел, пока ещё есть такой возраст, попробовать свои силы, потому что прекрасно понимал, что туда всегда успею вернуться. Конечно, с удовольствием ехал в «Спартак», понимая, какой будет коллектив и какой будет хоккей.

Материалы по теме «Спартак» подписал контракт со вторым снайпером ВХЛ нападающим Беляевым

— А не было внутренних опасений, что будет очень сложно пробиться в такую команду КХЛ и можете снова застрять в «вышке»? Может, присутствовали в голове мысли, что было бы лучше попасть в команду попроще?

— (Улыбается.) А команды, которые, как вы говорите, «попроще», они меня и не рассматривали, чтобы хотеть туда попасть. Серьёзное конкретное предложение было только со стороны «Спартака». У меня не было никакого страха из-за конкуренции в команде с такими именами. Надо просто выходить и делать своё дело. Я считаю, что если отдаёшься полностью своему делу, то рано или поздно, может быть, не сейчас, но в другое время, тебя заметят и оценят.

«Шайба в ворота СКА? Для меня это обычный, а не какой-то супергол»

— И вот после того самого победного гола в ворота СКА вас заметили все.

— Да ничего особенного там не было (смеётся).

— Но если начать по деталям вспоминать тот гол, то, в принципе, удивились, что при счёте 2:2 на решающее вбрасывание в чужой зоне выпустили именно вас с Галимовым?

— Во-первых, я хочу сказать, что это не какой-то супергол, как многие выкладывали и писали о нём. Для меня это обычный гол, как и многие другие.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

— Вы принесли победу команде в принципиальной игре за секунду до сирены.

— Да, может быть, для фанатов это круто, тут вопросов нет. И мне это приятно, но, знаете, хочу уже его забыть. Это время прошло.

А если разбирать по деталям, то была наша очередь выходить, черёд нашей тройки. Когда катились на вбрасывание, сказал Анселю: давай попробуем назад. С этой точки обычно бросал по ВХЛ, и что-то заходило, именно с этой позиции всегда выходил хороший бросок. Ансель прекрасно сыграл на вбрасывании, немножко сблокировал защитника, и так получилось, что я хорошо попал.

— То есть нельзя назвать этот гол самым ярким событием в вашей карьере или хотя бы тем моментом, который часто вспоминаете?

— Ну, в целом можно отнести его к таким событиям, но не так, чтобы прям зацикливаться на нём. Это очень важный гол, но, помимо него, у меня также были важные шайбы в карьере.

«Гол в ворота «Динамо» считаю более трудовым, чем в матче со СКА»

— И наверняка одна из таких шайб – это гол в ворота московского «Динамо» в овертайме исторического матча в «Мегаспорте» (8:7 ОТ).

— Вот гол в ворота «Динамо» считаю более трудовым, чем в матче со СКА. Конечно, там было и стечение обстоятельств. Всё трезво оцениваю и прекрасно понимаю, что где-то и удача была на моей стороне. И какие-то свои определённые качества я сумел реализовать.

А вот гол с «Динамо» показал, кто дотерпел, кто доработал и кто больше ждал этого момента. Я считаю, что мы именно заслужили этот гол. Не какой-то определённый игрок, а вся команда, весь клуб. Мы заслужили гол, потому что, во-первых, смогли отыграться. И это самое дорогое.

Не то, что мы забили в овертайме. Это прекрасно, и это хороший побочный эффект. Но то, что мы отыгрались с такого счёта с такой сильной и серьёзной командой — это дорогого стоит.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

— Как удалось не развалиться, проигрывая 2:5 и 3:6?

— У нас прекрасный коллектив, замечательный тренерский штаб. Мы по-другому не можем, это точно. Всегда играем до конца, как договаривались, все 65 минут. Если понадобится 65 минут с буллитами, то всё равно играем до конца.

— Находясь на льду, сами успели заметить, что сотворил ваш соперник со своей сменой?

— Да, заметил. И потом видел момент, пересматривал, однако, если честно, особо этому не удивился. Знаю, что начали говорить, что вот они как-то неправильно поступили, но я скажу, что многие не понимают, когда ты переигрываешь определённое количество времени, смену, что у тебя голова может просто не соображать. Конечно, где-то это была их ошибка, однако и наша хитрость помогла одержать победу. Повторюсь, кто дотерпел, тот и реализовал свой момент.

Александр Беляев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

«Все прекрасно понимали, что пытался сделать Цыплаков»

— Как относитесь к прозвищу Клатчер, которым вас наградили болельщики после гола в ворота «Сочи»?

— (Смеётся.) Спасибо им, но стараюсь особо не замечать. Пытаюсь от всего абстрагироваться.

— В команде подтрунивали после той игры над Цыплаковым, который стал героем всех новостных блоков?

— Да просто посмеялись. Все прекрасно понимали, что Максим пытался сделать в том эпизоде.

— Знаю, что после общекомандной тренировки дополнительно остаётесь на льду, чтобы поработать над броском. Занимаетесь этим упражнением постоянно?

— Уже много сезонов стараюсь, если есть свободное время и свободный лёд. Были клубы, опять же, в том же Ижевске, где не было такой роскоши, потому что всё было чётко по графику. А тут есть такая возможность не только на льду, но и в зале физически и психологически развиваться, восстанавливаться, проходить реабилитацию. Есть много моментов и аспектов, которые реально помогают расти как игроку.

— Бросок Николая Голдобин – это тот ориентир, к которому стремитесь?

— Нет. Я стремлюсь к своему броску.

— А в чём необходимо прибавить, чтобы забивать так же регулярно, как это делает он?

— Опыт. Он не первый год в лиге и давно играет на таком высоком уровне. Но Коля не был бы таким Колей, если бы не его партнёры. Про это тоже не стоит забывать. Помимо и личных факторов, должны быть и удачно сходящиеся внешние факторы – и понимающие партнёры, и тренерский штаб, который будет полностью доверять. Коля он и есть Коля. Он красавец и делает то, что должен делать.

«Друзья и родители говорили, что нахожусь в команде, которая на первом месте»

— В ВХЛ вы были игроком явно более атакующего плана, а сейчас в КХЛ нельзя забывать и о защите, тем более что много матчей отыграли в номинально четвёртом звене. Как удаётся переключаться на сдерживающие функции, хотя наверняка хотите чаще забивать?

— Я тоже прекрасно понимаю свою роль в команде на данном этапе времени. Сейчас мне надо где-то свои амбиции немножко попридержать, чтобы команда показывала высокие результаты, и это нормально. Не скажу, что в Ижевске прямо только на атаку играл. Я тоже играл в меньшинстве и мог выйти в те моменты, где надо было отобороняться. И это мне, кстати, помогает сейчас на таком уровне в КХЛ. Надо просто делать то, что от тебя требует тренер, а очки и голевые моменты придут сами собой.

Александр Беляев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Как в «Спартаке» воспринимали промежуточное первое место в чемпионате КХЛ, на которое удалось забраться перед Новым годом?

— Мне больше, знаете, говорили мои друзья, родители, что вот ты находишься в команде, которая на первом месте. Я всегда говорю одни и те же слова: неважно, на каком ты месте, важно, как ты реагируешь на это всё. Если реагируешь спокойно, то будешь продолжать играть на том уровне, который и привёл тебя на первое место. Так что надо спокойно к этому относиться.

«Нам в «Спартаке» не завязывают руки. С таким тренерским штабом приходить на тренировки – удовольствие»

— Вы находитесь на первом месте в КХЛ по количеству заброшенных шайб, но и пропускаете очень много, словно играя по знаменитой «бразильской системе». Как думаете, к плей-офф система игры поменяется?

— Это вам лучше у Алексея Юрьевича спросить (улыбается).

— Но вам после таких развесёлых игр прилетает за большое количество пропущенных шайб или философия «Спартака» в том, что 8:7 лучше, чем 1:0?

— Конечно. Если брать подобные матчи, не только победные, но и те, в которых мы терпели поражения, то, конечно, предъявляют. Тут вопросов нет. Но я так скажу – нам точно не завязывают руки.

— В начале хоккейного пути могли представить, что в будущем будете играть под руководством наших звёзд НХЛ – Алексея Жамнова, Алексея Ковалёва, Игоря Уланова?

— Разумеется, нет. Тут даже не понимаешь, попадёшь в КХЛ или не попадёшь. Я из такого маленького города, даже не маленького, а вот именно в плане хоккея не очень развитого. И тогда я просто думал: вот бы попасть в КХЛ и хотя бы игру сыграть. Как есть – так есть. Честно.

То, что на данный момент происходит, слава богу, что так. Значит, есть шанс показывать себя и доказывать. Посмотрим, что дальше будет. Надо просто жить сегодняшним днём. Сегодня здорово, ну и здорово. Надеюсь, завтра будет лучше.

Александр Беляев Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

— Помимо общих тренировочных упражнений, насколько часто Жамнов и Ковалёв проводят индивидуальные беседы, в том числе с вами? Что главного они подсказывают?

— Больше идёт беседа в формате «тренер-игрок». Опять же, повторюсь, что никто не загоняет в рамки. Всё в балансе: и тактика, и психология. С таким тренерским штабом одно удовольствие приходить на тренировки. Не только с тренерским штабом, но и с командой и вообще с персоналом. Приходишь и получаешь удовольствие именно от самого процесса. А так было всегда — если делаешь дело с удовольствием, то будет положительный результат.

«Ковальчук – легенда российского хоккея. Дай бог, чтобы был Кубок»

— А кто в детстве был самым любимым игроком?

— Примеров для подражания у меня не было, но как игрок нравился Радулов, больше всего следил за ним. Мне и сейчас нравится, как он играет. Однако чтобы подражать ему — не особо. Но вот игрок, который первый приходит в голову — это Александр Радулов.

— За нашумевшей осенне-зимней историей с подписанием Ильи Ковальчука следили?

— Чтобы каждый день открывать телефон и смотреть – подписали или подписали – такого не было. Узнал, когда всё объявили официально. Каких-то обсуждений на эту тему не вёл.

— Но вы обрадовались появлению такого авторитетного и мастеровитого игрока в раздевалке?

— Понятное дело. Думаю, что тут нельзя быть недовольным. Это человек, которого спокойно можно называть легендой российского хоккея. Думаю, он не только в раздевалке, но и на льду нам поможет. По крайней мере, надеемся на это.

«Спартак» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Верите, что этот «Спартак» готов к решению максимальных задач?

— Эта уверенность была ещё в начале сезона. Повторюсь, мы смотрим только на следующую игру. Никто не знает, что будет в плей-офф. Следующая игра самая важная. Двигаемся поэтапно, шаг за шагом. И мы идём к этому моменту. Дай бог, чтобы это был Кубок. Мы будем только все рады, и все будут рады. Но мы смотрим поэтапно.

«Если «Югра» в будущем вернётся в КХЛ, это будет плюс для всего чемпионата»

— В конце разговора нельзя не затронуть тему вашей родной команды — «Югры». Следите за её выступлениями в ВХЛ?

— Да, конечно. У меня играет там близкий друг. И Ханты-Мансийск вообще считаю своим вторым домом, потому что я там вырос и, можно сказать, прожил такую осознанную хоккейную жизнь. Там закончил университет, бакалавриат, магистратуру.

Каждый год приезжаю туда тренироваться, меня тепло принимает тренерский штаб детско-юношеской школы. Очень много близких товарищей, друзей. Конечно, слежу и очень сильно переживаю.

— Самому клубу и всему городу нужно возможное возвращение в КХЛ, о котором так много говорят?

— Очень тяжёлый вопрос. Первая мысль – да, нужно. Но давайте тоже смотреть честно. На данный момент, думаю, будет тяжело возвращаться по очень многим факторам. Не по игре. Тут они в порядке. По организации, по всему… Но я в этом не особо разбираюсь. Вы это так и напишите: я не эксперт в этой теме.

Материалы по теме Юрзинов-ст.: дело чести для КХЛ — вернуть наши исторические хоккейные центры

— Но вы же часто туда приезжаете и видите жизнь города изнутри. Интересно ваше частное мнение.

— Если мы говорим о людях, о руководстве, об игроках, то 100%, что это нужно народу и необходимо округу. В первую очередь нужно округу, потому что в плане хоккея – это очень перспективное место. У нас очень много ребятишек играет в хоккей на улице.

— И должно существовать место, куда этим детям надо стремиться.

— Да, именно. Люди у нас любят зимние виды спорта, потому что все прекрасно понимают, какая там погода. И там реально горят этим. Даже если брать Ханты-Мансийск, то это очень спортивный город: биатлон, хоккей очень развиваются. Туда вкладывается очень много ресурсов, тратятся силы. И я считаю, что, если в будущем «Югра» вернётся в КХЛ, это будет плюс не только для округа, но и для всего чемпионата.