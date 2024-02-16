Нападающий «Спартака» рассказал, как забил в ворота СКА за секунду до финальной сирены

Нападающий «Спартака» Александр Беляев рассказал о своей шайбе за секунду до конца третьего периода в игре со СКА (3:2).

«Тот самый гол в ворота СКА? Да ничего особенного там не было (смеётся). Я хочу сказать, что это не какой-то супергол, как многие выкладывали и писали о нём. Для меня это обычный гол, как и многие другие.

Да, может быть для фанатов это круто, тут вопросов нет. И мне это приятно, но знаете, хочу уже его забыть. Это время прошло. А если разбирать по деталям, то была наша очередь выходить, черёд нашей тройки. Когда катились на вбрасывание, сказал Анселю (Галимову. – Прим. «Чемпионата»), что давай попробуем назад. С этой точки обычно бросал по ВХЛ, и что-то заходило, именно с этой позиции всегда выходил хороший бросок. Ансель прекрасно сыграл на вбрасывании, немножко сблокировал защитника, и так получилось, что я хорошо попал», — сказал Беляев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Полную версию эксклюзивного интервью читайте на «Чемпионате» сегодня, 16 февраля, в 10:00 мск.