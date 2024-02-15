«Автомобилист» обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024

В Новосибирске закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Сибирь» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.

Благодаря поражению нижнекамского клуба «Автомобилист» стал пятым участником розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 от Восточной конференции. Клуб из Екатеринбурга сыграл 63 встречи, в которых набрал 74 очка. Напомним, ранее участие в плей-офф от Востока себе обеспечили «Металлург», «Авангард», «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

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В следующем матче «Нефтехимик» сыграет в Череповце с местной «Северсталью» 18 февраля.