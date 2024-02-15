Нападающий «Нефтехимика» — Ларионову: получается, утопический хоккей выигрывает

Нападающий «Нефтехимика» Никита Сетдиков высказался о поражении от «Сибири» (1:2 Б) и ответил на слова главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова о хоккее нижнекамского клуба.

«Получился матч уровня плей-офф? По накалу – да. Говорил после второго, что до одной ошибки. Вот к чему приводит всё это.

Много удалений в начале встречи? Где-то ногами недоработали. Чисто эмоциональная какая-то ошибка была. Выстояли, потом забили, повели. В принципе, держали всю игру. но не можем просто удержать счёт уже какую игру. Каждое очко может стать решающим, так что ничего страшного. Взяли очко – нужно цепляться за каждый шанс. Ещё может быть всё впереди.

«Нефтехимик» получил три большинства? Не смогли реализовать. Ребята хорошо сыграли в меньшинстве. Плюс они тоже разбирают же, как мы играем, смотрят наши игры. Большинство сегодня ни там ни там не сработало.

Как настраиваюсь на игры против «Сибири»? Обычно настраиваюсь, обычная игра, ничего такого.

Не хочется доказать, что зря обменяли? Я и так всем всё доказал уже.

Уже играли с «Сибирью» недавно и матч закончился так же? Не знаю, почему мы никак не можем просто удержать счёт и довести дело до победы. Нет объяснения этому.

Ларионов назвал хоккей «Нефтехимика» утопическим? Получается, утопический хоккей выигрывает. Тот самый его хоккей – нет. При всём уважении к нему.

Остаётся четыре матча? Будем готовиться так же, как на любую игру. Будем отдавать все силы, всё, что у нас есть. Потом уже когда-нибудь будем отдыхать», — сказал Сетдиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.