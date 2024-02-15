«Должно быть продолжение». Тренер «Нефтехимика» высказался за плей-ин в КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев рассказал о поражении от «Сибири» (1:2 Б) в Новосибирске.

«Мне матч понравился. Я думаю, зрителям и телезрителям – тоже. Накал, страсть должны присутствовать каждый матч. По нашей игре: 25 блокированных бросков, желание огромное было, большинство почти сработало. Вели в счёте, но пропустили в конце – неудачный отскок. Конечно, могли бы победить, но претензий к ребятам нет. Я им благодарен и говорю спасибо. Мы сражаемся с отличными командами. Я не буду плакаться, не буду говорить, что у нас с бюджетом. Мы будем сражаться до конца, чтобы попасть в плей-офф, и надеюсь, что другие команды тоже будут показывать бескомпромиссный хоккей. Если будем так двигаться, будут шансы попасть в плей-офф.

Последние два матча между «Нефтехимиком» и «Сибирью» — мини плей-офф? Да, и в Нижнекамске мы бились с «Сибирью». На последних секундах вырывала одна команда, здесь то же самое. Такое зрелище должно быть всегда.

Не хотел бы плей-ин между командами, которые борются за плей-офф? Если мы думаем о зрителях, то почему бы и нет. Я двумя руками за, чтобы зрелище продолжалось, потому что некоторые команды заканчивают в феврале, а это очень рано. Должно быть ещё какое-нибудь продолжение. Людям нравится хоккей, они должны приходить и получать удовольствие. Мы им это шоу доставим.

Разница в уровне иностранцев сыграла большую роль в двух очных матчах? Лукаш Клок – легионер не хуже. Ди тоже неплохо забивает. Но качественных легионеров уровня НХЛ тяжело найти. И по бюджету мы не потянем. Условно, Андреоффу 65 млн мы не дадим однозначно, поэтому мы будем искать более молодого, наглого, агрессивного, но чуть подешевле, если, конечно, поедет», — передаёт слова Леонтьева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Напомним, плей-ин — это мини-турнир между командами за последние места в плей-офф. В Национальной баскетбольной ассоциации такой турнир проводится между командами, которые заняли 7-10-е места в каждой конференции, с целью определения седьмого и восьмого посева в плей-офф.