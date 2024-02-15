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Величкин рассказал, почему «Металлург» может не дойти до финала Кубка Гагарина

Величкин рассказал, почему «Металлург» может не дойти до финала Кубка Гагарина
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Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин назвал причины, по которым магнитогорский клуб может не дойти до финала Кубка Гагарина — 2024.

«Команда перестраивается, клуб – тоже. Может ли это помешать „Металлургу“ дойти до финала? Мне интересно, как с этим всем они справятся. Единственный недостаток — мало опыта. Молодые мальчишки, которые сейчас выбились в лидеры, не имеют опыта игры в финале. Да, они играли в плей-офф за „Стальных Лис“, но плей-офф в КХЛ отличается. Вот это главная опасность», — сказал Величкин в интервью Legalbet.

«Металлург» в нынешнем сезоне сыграл 62 встречи, в которых набрал 87 очков и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующей игре подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с «Ак Барсом» сегодня, 15 февраля, в 19:30 мск.

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