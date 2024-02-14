«Ак Барс» вернётся во Дворец спорта ретроматчем с «Металлургом»

15 февраля «Ак Барс» встретится с «Металлургом» в Казани во дворце спорта «Спорт сарае» – игра пройдёт в стилистике нулевых годов, сообщает пресс-служба клуба. Команды сыграют в ретрокомплектах формы, отсылающих к дизайну 2006 года. «Ак Барс» выйдет на лёд в свитерах белого цвета, повторяя традицию тех сезонов. Матч начнётся в 19:00 мск.

Сообщается, что в фойе дворца спорта будут выставлены трофеи «Ак Барса», завоёванные в нулевые годы. Будет организован аукцион с особыми хоккейными лотами. На матче для болельщиков будет воссоздана атмосфера нулевых с подходящей музыкой и одеждой ведущих.

Также перед началом матча в фойе афтограф-сессию проведёт один из знаковых бывших игроков «Ак Барса» — Александр Степанов.