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«Ак Барс» вернётся во Дворец спорта ретроматчем с «Металлургом»

«Ак Барс» вернётся во Дворец спорта ретроматчем с «Металлургом»
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15 февраля «Ак Барс» встретится с «Металлургом» в Казани во дворце спорта «Спорт сарае» – игра пройдёт в стилистике нулевых годов, сообщает пресс-служба клуба. Команды сыграют в ретрокомплектах формы, отсылающих к дизайну 2006 года. «Ак Барс» выйдет на лёд в свитерах белого цвета, повторяя традицию тех сезонов. Матч начнётся в 19:00 мск.

Сообщается, что в фойе дворца спорта будут выставлены трофеи «Ак Барса», завоёванные в нулевые годы. Будет организован аукцион с особыми хоккейными лотами. На матче для болельщиков будет воссоздана атмосфера нулевых с подходящей музыкой и одеждой ведущих.

Также перед началом матча в фойе афтограф-сессию проведёт один из знаковых бывших игроков «Ак Барса» — Александр Степанов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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