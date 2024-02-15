Сергачёв сравнил Кучерова с Майклом Джорданом в его стремлении быть лучшим

Российский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв рассказал о стремлении нападающего «молний» Никиты Кучерова становиться лучше с каждым днём.

«Вы много слышите о Майкле Джордане и о том, насколько он был неумолим — он всегда хотел стать лучше. Многое из этого можно найти и в Кучерове.

Я чувствую, что люди рано или поздно поймут, что он один из лучших хоккеистов, когда-либо игравших в эту игру. Когда он закончит выступать, он наверняка попадёт в Зал славы. Это вопрос времени», — приводит слова Сергачёва The Athletic.

На данный момент Кучеров является лучшим бомбардиром текущего сезона Национальной хоккейной лиги. На счету россиянина 34 заброшенные шайбы и 56 результативных передач в 53 матчах сезона.