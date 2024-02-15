Квартальнов — о победном голе: вроде просто, но «Динамо» сделало правильные вещи, мы — нет

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от московских одноклубников (1:2).

«Первый период чуть-чуть не удался, но знаете, 1:1, и вот этот гол в конце пропустили. Этот момент и два удаления, хотя знали, что «Динамо» очень здорово реализует большинство. Но я считаю, что два периода была очень равная борьба, а в конце где-то мы не смогли дожать. Надо поагрессивнее быть. В первом периоде было очень много потерь, которые давали шанс сопернику. Не заслужили победы.

Есть ли дополнительное разочарование из-за того, что четвёртое поражение в этом сезоне от «Динамо»? После любого поражения всегда есть разочарование, и всегда начинаешь делать какой-то разбор. Некоторым ещё командам мы проиграли четыре раза. Такое есть. Согласен, что где-то не нашли ключей, не смогли переломить.

Вот их второй гол, ведь можно сказать, что он простой, а нам не хватило такого простого рабочего гола. Мимо вратаря проехать и закрыть ему вид. Вроде кажется, что это простой гол, но они сделали правильные вещи.

Довели шайбу до ворот и закрыли видимость вратарю. А мы, если хотя бы вспомнить игру «6 на 5» — идёт бросок, а у нас два парня встали по углам, а надо создавать проблемы вратарю, который не должен видеть какие-то вещи. В этом проблема, и такие вещи надо улучшать. И, конечно, есть ещё определённые вещи, сказанные команде в раздевалке, которые там и останутся», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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