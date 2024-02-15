«Живём в реальном мире». Квартальнов впервые прокомментировал отстранение Беларуси от ОИ

Главный тренер минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов после поражения от московских одноклубников впервые прокомментировал отстранение национальной команды от Олимпийских игр 2026 года.

«Конечно, негативно. Но что мы тут сделаем? Мы живём в реальном мире, ведь правильно? Конечно, это полное разочарование. В сборной Беларуси уже есть очень хорошие игроки, я думаю, что на мировое первенство может собраться очень хорошая и солидная команда», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, Россия и Беларусь не примут участия в предстоящих соревнованиях сезона-2024/2025. Это решение также будет распространяться на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации, который состоится в августе 2024 года.