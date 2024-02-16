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Минтюков набрал 20-е очко в сезоне, забросив шайбу в ворота «Оттавы»

Минтюков набрал 20-е очко в сезоне, забросив шайбу в ворота «Оттавы»
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В эти минуты в Оттаве проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Анахайм Дакс».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

К этому моменту идёт третий период, счёт 4:1 в пользу гостей.

Первую шайбу «уток» в этой встрече забросил 20-летний российский защитник Павел Минтюков. Для него этот гол стал третьим в сезоне.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы молодого россиянина:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Минтюкова, с учётом этой игры, 20 (3+17) очков в 42 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Минтюков (Терри, Карлссон) – 09:19     0:2 Ватрано (Фаулер, Строум) – 37:25 (pp)     0:3 Мактавиш (Сильверберг, Ватрано) – 38:59     0:4 Мактавиш (Терри, Фаулер) – 42:18     1:4 Жиру – 44:43     1:5 Фаулер (Строум, Ватрано) – 49:23    

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне. Примечательно, что «Оттава» и «Анахайм» не провели ни одного матча между собой в рамках НХЛ за весь 2023 год.

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