Минтюков набрал 20-е очко в сезоне, забросив шайбу в ворота «Оттавы»

В эти минуты в Оттаве проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Оттава Сенаторз» принимает «Анахайм Дакс».
К этому моменту идёт третий период, счёт 4:1 в пользу гостей.
Первую шайбу «уток» в этой встрече забросил 20-летний российский защитник Павел Минтюков. Для него этот гол стал третьим в сезоне.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео шайбы молодого россиянина:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Минтюкова, с учётом этой игры, 20 (3+17) очков в 42 матчах.
Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне. Примечательно, что «Оттава» и «Анахайм» не провели ни одного матча между собой в рамках НХЛ за весь 2023 год.
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