«Бостон» потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Сиэтлу»

В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» (1:4).

Шайбами в составе победителей отметились Джордан Эберле, Ээли Толванен, Мэтти Бенирс и Джаред Макканн.

У хозяев единственный гол на счету Давида Пастрняка.

Таким образом, это поражение стало уже третьим подряд для «Брюинз», которые остались с 74 очками и делят с «Флоридой Пантерз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сиэтл» набрал 56 очков и делит с «Нэшвилл Предаторз» 10 строчку на Западе.