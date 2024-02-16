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«Бостон» потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Сиэтлу»

«Бостон» потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Сиэтлу»
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В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» (1:4).

Шайбами в составе победителей отметились Джордан Эберле, Ээли Толванен, Мэтти Бенирс и Джаред Макканн.

У хозяев единственный гол на счету Давида Пастрняка.

Таким образом, это поражение стало уже третьим подряд для «Брюинз», которые остались с 74 очками и делят с «Флоридой Пантерз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Сиэтл» набрал 56 очков и делит с «Нэшвилл Предаторз» 10 строчку на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 04:54     1:1 Эберле (Бьёркстранд, Бенирс) – 09:11 (pp)     1:2 Толванен (Бенирс) – 37:35     1:3 Бенирс (Веннберг) – 48:36     1:4 Макканн – 59:41    
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