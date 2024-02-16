«Бостон» потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Сиэтлу»
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В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Сиэтл Кракен» (1:4).
Шайбами в составе победителей отметились Джордан Эберле, Ээли Толванен, Мэтти Бенирс и Джаред Макканн.
У хозяев единственный гол на счету Давида Пастрняка.
Таким образом, это поражение стало уже третьим подряд для «Брюинз», которые остались с 74 очками и делят с «Флоридой Пантерз» первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Сиэтл» набрал 56 очков и делит с «Нэшвилл Предаторз» 10 строчку на Западе.
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