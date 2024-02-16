Бучневич — о периоде карьеры в «Северстали»: иногда уши вяли от того, что кричал Назаров

28-летний российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич поделился воспоминаниями от своего дебютного сезона в КХЛ под руководством известного специалиста Андрея Назарова.

«Мой дебют в КХЛ? В 17 лет против «Ак Барса». Богдан Киселевич говорил: «Если забьёшь – куплю подарок». Но какой там. В первой же смене вышел против тройки Капанен – Морозов – Зарипов. Было много сумбура, и, конечно, я не забил.

Почти весь сезон-2012/2013 проездил 13-м нападающим, много сидел на скамейке. Иногда уши вяли от того, что кричал Андрей Назаров, наш тренер.

Общался ли с ним? Напрямую нет. Я получал по три-четыре минуты и не прогрессировал. Ещё пару лет в таком режиме – и закончил бы. Ну и попросил Назарова через агента: «Отправьте меня в Вышку или МХЛ. Дайте поиграть». Ему это не понравилось, и он вытряхивал меня на тренировках.

Каким образом? Выпускал после тренировки основы на убитый лёд. 10 кругов в жилете, 10 – без. И всё – занятие окончено. Дальше меня на пару месяцев отправили в МХЛ. Там я хотя бы играл. И, видимо, неплохо. Назаров вернул, выпускал минут на 12, я даже забил. В тот год «Северсталь» последний раз прошла первый раунд плей-офф», — приводит слова Бучневича Sports.ru.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Бучневич принял участие в 51 матче, набрав 42 (18+24) очка при показателе полезности «+11». Всего в заокеанской карьере на его счету 488 матчей и 380 (153+227) результативных действий при коэффициенте полезности «+61».