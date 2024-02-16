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Гол + пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть дома «Эдмонтон»

Гол + пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть дома «Эдмонтон»
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В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский нападающий хозяев Павел Бучневич отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также в составе «Блюз» шайбы забросили Роберт Томас, Джейк Нейборс, Тори Крюг, Джордан Кайру и Брэндон Саад.

У гостей отличились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Кори Перри.

«Сент-Луис» набрал 60 очков и делит с «Лос-Анджелес Кингз» седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Блюз» 18 февраля примут дома «Нэшвилл Предаторз».

«Эдмонтон» остался с 63 очками и идёт шестым на Западе. В ближайшей игре «нефтяники» 17 февраля будут гостить у «Даллас Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Томас (Ледди, Бучневич) – 10:13     1:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 13:51 (pp)     1:2 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 19:33     2:2 Нейборс (Шенн, Крюг) – 21:09     3:2 Крюг (Нейборс, Кессел) – 28:37     4:2 Кайру (Нейборс, Томас) – 35:32 (pp)     5:2 Бучневич (Томас, Кайру) – 39:35 (pp)     5:3 Перри (Кулак, Макдэвид) – 51:14     6:3 Саад – 57:07    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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