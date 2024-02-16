Гол + пас Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть дома «Эдмонтон»

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В Сент-Луисе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» нанёс поражение «Эдмонтон Ойлерз» (6:3).

Российский нападающий хозяев Павел Бучневич отметился в этой встрече голом и результативной передачей. Также в составе «Блюз» шайбы забросили Роберт Томас, Джейк Нейборс, Тори Крюг, Джордан Кайру и Брэндон Саад.

У гостей отличились Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Кори Перри.

«Сент-Луис» набрал 60 очков и делит с «Лос-Анджелес Кингз» седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Блюз» 18 февраля примут дома «Нэшвилл Предаторз».

«Эдмонтон» остался с 63 очками и идёт шестым на Западе. В ближайшей игре «нефтяники» 17 февраля будут гостить у «Даллас Старз».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.