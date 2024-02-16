Легионер «Авангарда» прокомментировал игру команды в последних матчах

31-летний словацкий нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо после поражения от «Автомобилиста» (2:4) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ подвёл итоги прошедшей встречи, а также выразил мнение о нестабильности команды в результатах.

«Хорошая игра, до третьего периода матч был равным. Нам надо было играть лучше, нельзя пропускать три гола за 20 минут.

Как преодолеть нестабильность в игре команды? Надо разобраться, у нас хороший коллектив. Мы обсуждаем нашу игру, помогаем друг другу. Это лишь вопрос времени, когда мы вернём форму — лучше иметь плохой отрезок сейчас, чем в плей-офф.

«Химия» с Жафяровым и Прохоркиным? Мы играем вместе, привыкаем друг к другу — чем больше времени проходит, тем лучше становится связь», — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним, Юрчо принял участие в 17 матчах за «Авангард» в нынешнем сезоне, отметившись 12 (5+7) результативными действиями при показателе полезности «+2». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля нынешнего года.