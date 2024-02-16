Легионер «Авангарда» высказался о возможном возвращении словаков из КХЛ в сборную

31-летний словацкий нападающий «Авангарда» Томаш Юрчо прокомментировал ситуацию с непопаданием в сборную своей страны из-за выступлений в КХЛ.

«Не знаю, это не зависит от меня. Конечно, я хочу сыграть за свою страну, но надо смотреть, какое решение будет принято. Общаюсь ли я с другими словаками в КХЛ? Все парни готовы играть за сборную, но мы мало что можем с этим поделать. Посмотрим, чем это закончится, сейчас мы должны сфокусироваться на сезоне в лиге», — сказал Юрчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Напомним, Юрчо принял участие в 17 матчах за «Авангард» в нынешнем сезоне, отметившись 12 (5+7) результативными действиями при показателе полезности «+2». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля нынешнего года.