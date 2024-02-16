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Северная Корея возвращается к участиям в соревнованиях ИИХФ спустя пять лет

Северная Корея возвращается к участиям в соревнованиях ИИХФ спустя пять лет
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Северная Корея возвращается на международную арену спустя пять лет и будет принимать участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ). Об этом сообщает Puck Empire в социальных сетях со ссылкой на North Korea Hockey.

23 февраля Северная Корея примет Гонконг в своём первом матче в соревнованиях третьего дивизиона чемпионата мира. Их соперниками по группе станут Босния и Герцеговина, Иран, Филиппины и Сингапур.

Их состав на турнир ещё не опубликован, и неизвестно, будет ли в команде кто-либо из игроков, участвовавших в их последнем турнире в 2019 году. На протяжении последних пяти лет сборные Северной Кореи не принимали участия в соревнованиях ИИХФ по финансовым причинам.

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