«Соблюдайте правила». Президент ИИХФ отреагировал на письмо молодёжной сборной России

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на письмо бывших и действующих хоккеистов молодёжной сборной России, в котором игроки обратились с требованием рассмотреть вопрос о возвращении национальной команды к матчам чемпионата мира.

«Всё опять упирается в безопасность, и какие‑то моменты находятся за пределами возможностей ИИХФ. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как‑то все забывают, что идёт дисциплинарное расследование по ряду случаев между ИИХФ и российской стороной.

Первое – это соблюдение контракта. Второе – соблюдение международных правил трансфера. Третье – соблюдение санкций, которые наложили ИИХФ и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ? Первый шаг на пути к этому – соблюдайте правила», – цитирует Тардифа «Матч ТВ».

Под большим письмом президенту ИИХФ Люку Тардифу поставили свои подписи 17 российских хоккеистов. В их числе нападающий «Сочи» Матвей Мичков и выбранный под шестым номером драфта НХЛ защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.