Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Соблюдайте правила». Президент ИИХФ отреагировал на письмо молодёжной сборной России

«Соблюдайте правила». Президент ИИХФ отреагировал на письмо молодёжной сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на письмо бывших и действующих хоккеистов молодёжной сборной России, в котором игроки обратились с требованием рассмотреть вопрос о возвращении национальной команды к матчам чемпионата мира.

«Всё опять упирается в безопасность, и какие‑то моменты находятся за пределами возможностей ИИХФ. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как‑то все забывают, что идёт дисциплинарное расследование по ряду случаев между ИИХФ и российской стороной.

Первое – это соблюдение контракта. Второе – соблюдение международных правил трансфера. Третье – соблюдение санкций, которые наложили ИИХФ и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ? Первый шаг на пути к этому – соблюдайте правила», – цитирует Тардифа «Матч ТВ».

Под большим письмом президенту ИИХФ Люку Тардифу поставили свои подписи 17 российских хоккеистов. В их числе нападающий «Сочи» Матвей Мичков и выбранный под шестым номером драфта НХЛ защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.

Материалы по теме
Экс-игроки молодёжной сборной России потребовали у ИИХФ возвращения на чемпионаты мира
Мичков, Демидов и ещё 15 экс-хоккеистов молодёжной сборной России подписали письмо в ИИХФ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android