Бочаров стал автором самого быстрого гола в истории «Амура», отличившись на 9-й секунде

В эти минуты в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Амур» принимает казахстанский «Барыс». Идёт первый период, хозяева ведут – 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на девятой секунде встречи 32-летним российским нападающим Станиславом Бочаровым, которому ассистировали Владислав Барулин и Егор Коршков. Это самый быстрый гол с начала встречи в истории «Амура». Предыдущий рекорд был установлен в сентябре 2012 года Дмитрием Тарасовым в матче с мытищинским «Атлантом», который забросил шайбу на 21-й секунде.

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Напомним, в нынешнем сезоне Станислав Бочаров принял участие в 63 матчах «Амура», в которых отметился 38 (14+24) результативными действиями при показателе полезности «+15».