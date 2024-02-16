Суд выдал исполнительный лист на взыскание € 2,8 млн с рижского «Динамо»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области выдал исполнительный лист с требованием взыскать с рижского «Динамо» сумму в размере € 2,8 млн в пользу компании «Газпром экспорт».

«Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Газпром экспорт» исполнительный лист на принудительное исполнение решения Арбитражного центра при Автономной некоммерческой организации «Национальный институт развития арбитража в топливно-энергетическом комплексе» от 12.10.2023 по делу… о взыскании с акционерного общества «Динамо Рига»… в пользу общества с ограниченной ответственностью «Газпром экспорт» задолженности в размере € 2,8 млн, суммы регистрационного сбора в размере 20 тысяч рублей и суммы арбитражного сбора в размере 803 тысяч рублей», — приводит выписку решения суда «РИА Новости Спорт».

При этом причины финансовых претензий не уточняются.

Напомним, рижское «Динамо» было воссоздано в 2008 году и с сезона-2008/2009 команда выступала в Континентальной хоккейной лиге. В феврале 2022 года «Динамо» заявило о выходе из КХЛ. В прошлом сезоне команда играла в первенстве Латвии.