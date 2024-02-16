Болякин: защитники «Барыса» настолько устали, что иногда принимают неадекватные решения

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Олег Болякин подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:4).

«Естественно, такие быстрые голы не придают уверенности команде. Предупреждал ребят, что «Амур» на ходу, «Амур» бьётся за попадание в плей-офф. Сразу сказал, что будет непростая игра. Видимо, та усталость, которая накопилась после Владивостока, сказалась. Там мы потеряли двоих игроков, сейчас защитники настолько устали, что иногда они принимают неадекватные решения, которые сложно объяснить», — приводит слова Болякина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Амур», набрав 68 очков в 65 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опережая «Нефтехимик» (65) на три балла. «Барыс» (48) – на последней, 12-й строчке.