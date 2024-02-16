Маски Варламова, Василевского и Просветова вошли в топ-30 НХЛ по версии The Athletic

Журналисты североамериканского портала The Athletic составили список лучших вратарских масок Национальной хоккейной лиги.
В топ-30 вошли маски трёх российских голкиперов:
- Семён Варламов («Нью-Йорк Айлендерс», 30-е место);
Фото: DaveArt
- Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», девятое место);
Фото: Sylabrush
- Иван Просветов («Колорадо Эвеланш», шестое место).
Фото: Дэйв Фрид
Лидером рейтинга стала маска голкипера «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри, созданная в честь коренных американцев и позже запрещённая НХЛ.
Фото: ShellShockCo
Напомним, ранее портал ESPN составил топ-10 лучших вратарей Национальной хоккейной лиги текущего сезона, в который вошли четыре россиянина: Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (второе место), Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (4), Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс» (5) и Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (9).