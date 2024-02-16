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Маски Варламова, Василевского и Просветова вошли в топ-30 НХЛ по версии The Athletic

Журналисты североамериканского портала The Athletic составили список лучших вратарских масок Национальной хоккейной лиги.

В топ-30 вошли маски трёх российских голкиперов:

Фото: DaveArt

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг», девятое место);

Фото: Sylabrush

Иван Просветов («Колорадо Эвеланш», шестое место).

Фото: Дэйв Фрид

Лидером рейтинга стала маска голкипера «Миннесоты Уайлд» Марка-Андре Флёри, созданная в честь коренных американцев и позже запрещённая НХЛ.

Фото: ShellShockCo

Напомним, ранее портал ESPN составил топ-10 лучших вратарей Национальной хоккейной лиги текущего сезона, в который вошли четыре россиянина: Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (второе место), Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (4), Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс» (5) и Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (9).