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«Питтсбург» забрал форварда «Вашингтона» с драфта отказов

«Питтсбург» забрал форварда «Вашингтона» с драфта отказов
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«Питтсбург Пингвинз» забрал нападающего Мэттью Филлипса, которого «Вашингтон Кэпиталз» выставил на драфт отказов накануне, 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов». Контракт 25-летнего канадского форварда рассчитан до конца сезона-2023/2024, со среднегодовой стоимостью $ 775 тыс.

В составе «Вашингтон Кэпиталз» Филлипс принял участие в 27 играх, забив один гол и отдав четыре результативные передачи.

На уровне АХЛ Мэттью провёл шесть сезонов за «Стоктон Хит» и «Калгари Рэнглерс». Он набрал 237 (103+134) очков в 265 играх лиги. Филлипс участвовал в Матчах звёзд АХЛ в 2020 и в 2023 годах.

Форвард был выбран на драфте НХЛ в 2016 году в шестом раунде под общим 166-м номером клубом «Калгари Флэймз».

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