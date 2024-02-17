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«Уверен, однажды вы завоюете Кубок Стэнли». Кекяляйнен попрощался с «Коламбусом»

«Уверен, однажды вы завоюете Кубок Стэнли». Кекяляйнен попрощался с «Коламбусом»
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Экс-генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен тепло попрощался с организацией после своего увольнения из клуба 15 февраля.

«Работать в качестве генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс» было для меня великой честью и привелегией. Я хочу поблагодарить семью МакКоннеллов, Джона Дэвидсона и Майка Приста за эту возможность и всех замечательных людей, с которыми я работал, начиная с игроков, тренеров и скаутов до отдела хоккейных операций и бизнеса. Последние 11 лет были лучшими в моей жизни благодаря каждому из вас.

Я также хочу поблагодарить наше пятое звено за вашу поддержку и страсть по отношению к «Блю Джекетс». Я хотел привезти вам Кубок Стэнли, который вы заслуживаете, но я уверен, что однажды это произойдёт.

Коламбус — это очень особенное место и всегда останется в сердцах меня и моей семьи. Дружба и воспоминания, которые мы обрели здесь, продолжатся, так же, как и наша поддержка «Блю Джекетс», — написал Кекяляйнен в социальных сетях.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Джонсон, Марченко) – 07:11     1:1 Ткачук (Норрис, Жиру) – 09:48 (pp)     2:1 Ткачук – 10:36     3:1 Жиру (Келли) – 14:46 (sh)     4:1 Грейг (Тарасенко, Пинто) – 25:37     4:2 Дженнер (Годро, Веренски) – 30:41     4:3 Рослович (Гудбрансон, Бин) – 33:54     5:3 Ткачук (Жиру, Шабо) – 36:48 (pp)     6:3 Бреннстрём – 59:52    
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