«Уверен, однажды вы завоюете Кубок Стэнли». Кекяляйнен попрощался с «Коламбусом»

Экс-генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен тепло попрощался с организацией после своего увольнения из клуба 15 февраля.
«Работать в качестве генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс» было для меня великой честью и привелегией. Я хочу поблагодарить семью МакКоннеллов, Джона Дэвидсона и Майка Приста за эту возможность и всех замечательных людей, с которыми я работал, начиная с игроков, тренеров и скаутов до отдела хоккейных операций и бизнеса. Последние 11 лет были лучшими в моей жизни благодаря каждому из вас.
Я также хочу поблагодарить наше пятое звено за вашу поддержку и страсть по отношению к «Блю Джекетс». Я хотел привезти вам Кубок Стэнли, который вы заслуживаете, но я уверен, что однажды это произойдёт.
Коламбус — это очень особенное место и всегда останется в сердцах меня и моей семьи. Дружба и воспоминания, которые мы обрели здесь, продолжатся, так же, как и наша поддержка «Блю Джекетс», — написал Кекяляйнен в социальных сетях.
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