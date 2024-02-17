Плющев: в НХЛ нет проходных матчей, а у нас люди играют, как в любительской ночной лиге

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил о проблемах с уровнем российских хоккеистов по сравнению с мировой ареной.

«Мы отстаём по очень многим компонентам мирового хоккея. У нас хороших центральных нападающих в КХЛ, не говорю про классных, — раз, два, и обчёлся. Защитников хорошего международного уровня практически нет. Как мы их [клубы НХЛ] можем обыгрывать, мне сложно сказать! В НХЛ нет проходных матчей. А у нас… Посмотрел на днях матч СКА — «Лада», люди играют, как в любительской ночной лиге. Причём и с той стороны, и с другой.

Канадец никогда не проедет спокойно мимо соперника, который владеет шайбой или недавно ею владел. Обязательно воткнётся в него… Мы же силовые приёмы применять не умеем. С вбрасыванием тоже проблемы», — приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

Ранее Владимир Плющев рассказал об игре и проблемах «Ак Барса» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.