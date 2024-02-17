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«Дело не в игровом времени». Задоров объяснил, почему запросил обмен из «Калгари»

«Дело не в игровом времени». Задоров объяснил, почему запросил обмен из «Калгари»
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Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал, почему решил запросить обмен из «Калгари Флэймз» по ходу нынешнего сезона, в результате чего был отправлен в стан «косаток».

По словам россиянина, тот факт, что в новой команде он проводит в среднем на минуту меньше игрового времени, чем в «Калгари», его не смущает.

«Дело не в игровом времени, а просто в доверии. Здесь тренеры доверяют мне играть против лучших игроков другой команды. В «Калгари» у меня этого не было, чем я, конечно, был немного недоволен», — сказал Задоров в интервью Sportsnet.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского хоккеиста, с учётом его выступлений за «Калгари», 11 (2+9) очков в 49 играх.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Миллер – 07:37     2:0 Линдхольм (Петтерссон) – 09:31     3:0 Задоров (Петтерссон, Хёгландер) – 32:51     3:1 Комфер (Кейн, Фишер) – 34:25     4:1 Линдхольм (Петтерссон) – 52:59    
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