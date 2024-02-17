«Дело не в игровом времени». Задоров объяснил, почему запросил обмен из «Калгари»

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал, почему решил запросить обмен из «Калгари Флэймз» по ходу нынешнего сезона, в результате чего был отправлен в стан «косаток».

По словам россиянина, тот факт, что в новой команде он проводит в среднем на минуту меньше игрового времени, чем в «Калгари», его не смущает.

«Дело не в игровом времени, а просто в доверии. Здесь тренеры доверяют мне играть против лучших игроков другой команды. В «Калгари» у меня этого не было, чем я, конечно, был немного недоволен», — сказал Задоров в интервью Sportsnet.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского хоккеиста, с учётом его выступлений за «Калгари», 11 (2+9) очков в 49 играх.