«Был шокирован, что никто не полез со мной драться». Задоров — о матче с «Детройтом»
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Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал, что был удивлён поведением игроков «Детройт Ред Уингз» в последнем матче между командами.
Напомним, в этой игре Задоров вернулся на лёд после дисквалификации, отбытой за грязный приём на нападающем «красных крыльев» Лукасе Рэймонде неделю назад.
«Прежде всего я был шокирован, что никто не полез со мной драться. И это немного огорчает, потому что лига изменилась. Я имею в виду, что если молодой игрок в моей команде получит удар в голову и игрок соперника получит дисквалификацию или что-то подобное, то ты должен будешь на это отреагировать. Так что я был немного поражён тем, что никто не бросил мне вызов. Я был готов», — сказал Задоров в интервью Sportsnet.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Миллер – 07:37 2:0 Линдхольм (Петтерссон) – 09:31 3:0 Задоров (Петтерссон, Хёгландер) – 32:51 3:1 Комфер (Кейн, Фишер) – 34:25 4:1 Линдхольм (Петтерссон) – 52:59
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