Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Был шокирован, что никто не полез со мной драться». Задоров — о матче с «Детройтом»

«Был шокирован, что никто не полез со мной драться». Задоров — о матче с «Детройтом»
Комментарии

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал, что был удивлён поведением игроков «Детройт Ред Уингз» в последнем матче между командами.

Напомним, в этой игре Задоров вернулся на лёд после дисквалификации, отбытой за грязный приём на нападающем «красных крыльев» Лукасе Рэймонде неделю назад.

«Прежде всего я был шокирован, что никто не полез со мной драться. И это немного огорчает, потому что лига изменилась. Я имею в виду, что если молодой игрок в моей команде получит удар в голову и игрок соперника получит дисквалификацию или что-то подобное, то ты должен будешь на это отреагировать. Так что я был немного поражён тем, что никто не бросил мне вызов. Я был готов», — сказал Задоров в интервью Sportsnet.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Миллер – 07:37     2:0 Линдхольм (Петтерссон) – 09:31     3:0 Задоров (Петтерссон, Хёгландер) – 32:51     3:1 Комфер (Кейн, Фишер) – 34:25     4:1 Линдхольм (Петтерссон) – 52:59    
Материалы по теме
Справедливо НХЛ обошлась с Задоровым? Он получил бан на две игры за мощный вынос шведа
Справедливо НХЛ обошлась с Задоровым? Он получил бан на две игры за мощный вынос шведа
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android