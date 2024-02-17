«Был шокирован, что никто не полез со мной драться». Задоров — о матче с «Детройтом»

Российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров рассказал, что был удивлён поведением игроков «Детройт Ред Уингз» в последнем матче между командами.

Напомним, в этой игре Задоров вернулся на лёд после дисквалификации, отбытой за грязный приём на нападающем «красных крыльев» Лукасе Рэймонде неделю назад.

«Прежде всего я был шокирован, что никто не полез со мной драться. И это немного огорчает, потому что лига изменилась. Я имею в виду, что если молодой игрок в моей команде получит удар в голову и игрок соперника получит дисквалификацию или что-то подобное, то ты должен будешь на это отреагировать. Так что я был немного поражён тем, что никто не бросил мне вызов. Я был готов», — сказал Задоров в интервью Sportsnet.