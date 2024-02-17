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Игроки и персонал «Салавата Юлаева» возложили цветы к мемориалу ХК «Локомотив»

Игроки и персонал «Салавата Юлаева» возложили цветы к мемориалу ХК «Локомотив»
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Игроки и персонал клуба «Салават Юлаев» возложили цветы к мемориалу ХК «Локомотив», сообщает пресс-служба уфимской команды. Отметим, сегодня, 17 февраля, в Ярославле команды сыграют между собой. Начало игры — в 17:00 мск.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, крупнейшая спортивная катастрофа современной России, когда на взлёте из ярославского аэропорта в Туношне разбился чартерный Як-42, произошла 7 сентября 2011 года. На борту самолёта находился весь основной состав и тренерский штаб хоккейного клуба «Локомотив». Из 45 человек 43 погибли на месте, а нападающий «Локомотива» Александр Галимов через пять дней скончался в больнице от полученных травм. Единственный выживший — инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию Александр Сизов.

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