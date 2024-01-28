Пётр Воробьёв рассказал, как его сын едва не оказался в разбившемся самолёте «Локомотива»

75-летний российский тренер Пётр Воробьёв раскрыл подробности того, как ярославский «Локомотив» незадолго до трагедии с самолётом команды приглашал в тренерский штаб его сына – Илью Воробьёва.

«Старший сын закончил в Германии, получил серьёзную травму. Когда Юрий Николаевич Яковлев (президент «Локомотива». – Прим. «Чемпионата»), меня приглашал, то я поставил условие, что в помощники мне дадут Илью. Илья восстанавливался от травмы в Германии, приехал только на второй год, в первый год не смог. Во второй год мне звонит Яковлев и говорит: слушай, хочу у тебя, а я тогда работал в молодёжной команде, Илью забрать. Мы Маккриммона приглашаем, а Илья хорошо говорит по-английски. Я говорю, что буду только рад. Вроде поговорили и на этом всё. Потом Яковлев перезванивает и говорит: «Мы всё же взяли Королёва вместо Ильи».

Таким образом, Илья не полетел с первой командой на тот матч с минским «Динамо», — сказал Пётр Воробьёв в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Петром Воробьёвым читайте на «Чемпионате» уже сегодня в 10:00 мск.