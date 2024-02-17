«Это не основная задача». Защитник московского «Динамо» — о первом месте на Западе

Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл высказался о том, насколько принципиально для клуба занять первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

«Занять первое место в конференции было бы хорошо. Но это не основная наша задача, мы больше думаем о том, как подойти к плей-офф. Думаю, что нет большой разницы, с кем играть в первом раунде плей-офф. Нам в любом случае надо показать лучшую игру. Безусловно, в этом сезоне мы сделали большой шаг вперёд в игре. Мы должны подтвердить это в плей-офф», — приводит слова Менелла ТАСС.

В нынешнем сезоне 26-летний американский защитник с российским гражданством провёл 61 встречу, в которых набрал 42 (8+34) очка.

Ранее Менелл высказался о продлении отстранения сборной России от международных турниров на сезон-2024/2025.