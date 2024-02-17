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«Это не имеет никакого смысла для мирового хоккея». Менелл — об отстранении сборной России

«Это не имеет никакого смысла для мирового хоккея». Менелл — об отстранении сборной России
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Защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл высказался о продлении отстранения сборной России от международных турниров на сезон-2024/2025.

«Для меня это решение [по недопуску] не имеет никакого смысла для мирового хоккея. На международных турнирах всегда хочется видеть игру сильнейших против сильнейших. Россия всегда была хоккейной страной, здесь всегда было очень много талантливых и качественных игроков. А сборная России — всегда одна из сильнейших команд в мире», — цитирует Менелла ТАСС.

Напомним, Россия и Беларусь не примут участия в предстоящих соревнованиях сезона-2024/2025. Это решение также будет распространяться на сборную Беларуси в отношении финального раунда олимпийской квалификации, который состоится в августе 2024 года.

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