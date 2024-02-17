Совершивший 41 сейв вратарь «Авангарда»: я просто делал всё возможное для победы

29-летний российский вратарь «Авангарда» Павел Хомченко прокомментировал свою игру в прошедшем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:0), в которой ему удалось впервые отыграть на ноль в нынешнем сезоне, совершив 41 сейв.

«В начале была небольшая нервозность, я старался почувствовать бросок за броском, и потом пришла уверенность. Я плодотворно занимался с Сергеем Звягиным – тренером вратарей «Авангарда» — сегодня было по плану, что выйду в старте.

Понятно, против кого мы играли, это была отличная проверка для нас, чтобы отточить некоторые моменты. В плане психологии сегодняшняя победа нам тоже однозначно в копилку. Я знал, что можем выйти на первое место на Востоке в случае победы, но не акцентировал на этом внимание. Просто делал всё возможное, чтобы добиться победы», — сказал Хомченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Напомним, в нынешнем сезоне Хомченко провёл 10 матчей в составе «Авангарда», в которых отразил 95,6% бросков при коэффициенте надёжности 1,63.