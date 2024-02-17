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Минское «Динамо» одержало победу над «Куньлунем», едва не упустив преимущество в две шайбы

Минское «Динамо» одержало победу над «Куньлунем», едва не упустив преимущество в две шайбы
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В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Основин (Горбунов, Калдис) – 09:47 (5x5)     0:2 Денисов – 26:27 (5x5)     1:2 Броссо (Локхарт, Вон) – 26:58 (5x5)     2:2 Граовац (Челиос, Ип) – 35:56 (5x5)     2:3 Волков (Фриц, Хэмилтон) – 48:00 (5x4)     2:4 Кёрран – 58:53 (en)    

Счёт в матче был открыт 29-летним российским нападающим «Динамо» Вячеславом Основиным в середине первого периода. В первой половине второй двадцатиминутки белорусский защитник гостей Павел Денисов укрепил преимущество гостей в счёте, однако уже менее чем через минуту хоккеисты «Куньлуня» усилиями Девина Броссо сократили отставание, а во второй половине этого же игрового отрезка хозяева восстановили паритет после гола Тайлера Граоваца. В заключительном периоде встречи гости вновь сумели выйти вперёд – в большинстве отличился Александр Волков. Уже на последних минутах встречи канадский защитник минчан Коди Кёрран поразил пустые ворота хозяев и установил окончательный счёт матча — 4:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Минское «Динамо», набрав 65 очков в 65 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь Ред Стар» (50) – на 10-й строчке.

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