Минское «Динамо» одержало победу над «Куньлунем», едва не упустив преимущество в две шайбы

В Мытищах на стадионе «Арена-Мытищи» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Счёт в матче был открыт 29-летним российским нападающим «Динамо» Вячеславом Основиным в середине первого периода. В первой половине второй двадцатиминутки белорусский защитник гостей Павел Денисов укрепил преимущество гостей в счёте, однако уже менее чем через минуту хоккеисты «Куньлуня» усилиями Девина Броссо сократили отставание, а во второй половине этого же игрового отрезка хозяева восстановили паритет после гола Тайлера Граоваца. В заключительном периоде встречи гости вновь сумели выйти вперёд – в большинстве отличился Александр Волков. Уже на последних минутах встречи канадский защитник минчан Коди Кёрран поразил пустые ворота хозяев и установил окончательный счёт матча — 4:1.

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Минское «Динамо», набрав 65 очков в 65 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь Ред Стар» (50) – на 10-й строчке.