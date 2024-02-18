«Флорида» вплотную подобралась к рекорду НХЛ по продолжительности победной серии в гостях

Сегодня, 18 февраля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке с разгромным счётом уступила «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 2:9 (1:4, 0:2, 1:3).

Эта победа стала для «пантер» 11-й кряду в нынешнем сезоне в гостевых матчах. Последний раз «Флорида» проиграла выездной матч 19 декабря 2023 года, когда в гостях уступила «Калгари Флэймз» (1:3). С тех пор команда Пола Мориса провела 11 выездных матчей, одержав в них 11 побед.

Таким образом «Флорида» вплотную подобралась к рекорду НХЛ по продолжительности победной серии в гостях. В сезоне-2005/2006 «Детройт Ред Уингз» выиграл 12 матчей подряд на выезде, а спустя девять лет это достижение повторила «Миннесота Уайлд».

«Флорида» сейчас делит третье место по продолжительности победной серии в гостях. В прошлом сезоне 11-матчевые победные серии на выезде также выдали «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Джерси Дэвилз», а в начале текущей регулярки «Лос-Анджелес Кингз».