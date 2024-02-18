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Мэттью Ткачук превзошёл достижение Павла Буре во «Флориде»

Мэттью Ткачук превзошёл достижение Павла Буре во «Флориде»
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Сегодня, 18 февраля, «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своей площадке с разгромным счётом уступила «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арена» в Тампе (США) завершилась со счётом 2:9 (1:4, 0:2, 1:3).

Главным героем матча стал нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук, оформивший дубль и сделавший две результативные передачи. Американский форвард седьмой раз за карьеру в клубе и лиге набрал 4+ очка в одном матче, благодаря чему вышел на чистое третье место в истории «Пантерз» в этой номинации.

Ткачук превзошёл достижение Павла Буре во «Флориде», который провёл шесть таких матчей, будучи игроком «пантер». Клубный рекорд по матчам с 4+ очками принадлежит Джонатану Юбердо (15 матчей), второе место занимает Александр Барков (8).

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