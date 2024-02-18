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«Амур» одержал седьмую победу подряд, повторно обыграв «Барыс» на своей площадке

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал казахстанский «Барыс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1, ставшей для них седьмой кряду.

«Амур» открыл счёт на последней минуте первого периода — отличился Кирилл Слепец с передачи Кирилла Панюкова. Хабаровчане удвоили преимущество в счёте по ходу второго периода, когда на 28-й минуте гол забил Александр Хохлачёв, которому ассистировали Ефим Гуркин и Алекс Бродхёрст. «Барыс» сократил отставание в счёте в конце второго периода — гол забил Джозеф Лабейт.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Амур» одержал седьмую победу подряд и увеличил отрыв от «Нефтехимика» до пяти очков. Благодаря этой победе хабаровчан «Сибирь» потеряла теоретические шансы на плей-офф.