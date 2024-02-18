«Играли за пределами эмоциональных сил». Мартемьянов оценил седьмую подряд победу «Амура»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Барысом» (2:1), которая стала седьмой подряд для хабаровского клуба. «Амур» укрепил свои позиции на восьмом месте Восточной конференции КХЛ и увеличил отрыв от «Нефтехимика» до пяти очков.

«Как мы и предполагали, сегодня был другой матч. Видно было, что команда соперника вышла заряженной. Многих из той команды я знаю, видно, что они прогрессируют и увереннее играют. Нам не хватило, честно говоря, эмоций – тяжёлая домашняя серия и парни играли за пределами эмоциональных сил. По игре – выполняли задание, получилось то, что хотели, понравилось, что концовку выдержали неплохо, важный момент. Игорь Бобков держал нас в игре – хотя бросков было немного, но своё он поймал», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

До конца регулярного чемпионата «Амуру» осталось провести три выездных матча: с «Металлургом», «Ак Барсом» и «Трактором». Новосибирская «Сибирь» потеряла шансы на плей-офф. Последние две путёвки в плей-офф разыграют между собой «Лада», «Амур» и «Нефтехимик».