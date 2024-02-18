Артюхин: генменеджер Волков вмешивается в тренировочный процесс «Трактора»

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин рассказал о влиянии генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова на тренировочный и игровой процесс челябинского клуба.

«Ранее я высказал мнение об игре „Трактора“. Со стороны мне показалось, что тренер не управляет командой. Однако после этого интервью я узнал более подробную информацию и понял, что ошибался. Оказывается, ситуация другая: все ребята в команде играют за Алексея Заварухина, но генеральный менеджер Алексей Волков вмешивается в игровой и тренировочный процесс и говорит, кого ставить, а кого — нет. Когда такая нездоровая атмосфера и нет доверия к тренеру со стороны руководства, это влияет на результат. Видимо, Волков пытается отвести внимание от своих ошибок. Он провалил дедлайн — „Трактор“ должен был подписать игроков, но никем не усилился», — цитирует Артюхина «РБ Спорт».

Напомним, в сегодняшнем матче челябинский клуб во Владивостоке крупно уступил местному «Адмиралу» со счётом 1:6. «Трактор», набрав 74 очка в 65 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.