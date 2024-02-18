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«Северсталь» одержала волевую победу над «Нефтехимиком» в овертайме

«Северсталь» одержала волевую победу над «Нефтехимиком» в овертайме
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В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Брюквин (Жукенов, Пастухов) – 11:34 (5x5)     0:2 Соколов (Хохлов) – 18:07 (5x5)     1:2 Ильин (Пилипенко, Лишка) – 18:24 (5x5)     2:2 Пилипенко (Буренов) – 34:10 (5x4)     3:2 Ярош (Аймурзин, Пилипенко) – 64:27 (3x3)    

На 12-й минуте первого периода Владимир Брюквин с передач Дмитрия Жукенова и Ильи Пастухова открыл счёт в матче. На 19-й минуте периода Дмитрий Соколов с передачи Ильи Хохлова удвоил преимущество гостей. Спустя 17 секунд Михаил Ильин с передач Кирилла Пилипенко и Адама Лишки размочил счёт во встрече.

На 15-й минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передачи Николая Буренова сделал счёт 2:2.

В овертайме Кристиан Ярош принёс хозяевам победу.

В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях со СКА. «Нефтехимик» в Минске встретится с местным «Динамо». Обе игры состоятся 20 февраля.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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