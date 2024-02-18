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«Северсталь» одержала волевую победу над «Нефтехимиком» в овертайме

В Череповце закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

На 12-й минуте первого периода Владимир Брюквин с передач Дмитрия Жукенова и Ильи Пастухова открыл счёт в матче. На 19-й минуте периода Дмитрий Соколов с передачи Ильи Хохлова удвоил преимущество гостей. Спустя 17 секунд Михаил Ильин с передач Кирилла Пилипенко и Адама Лишки размочил счёт во встрече.

На 15-й минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передачи Николая Буренова сделал счёт 2:2.

В овертайме Кристиан Ярош принёс хозяевам победу.

В следующем матче «Северсталь» сыграет в гостях со СКА. «Нефтехимик» в Минске встретится с местным «Динамо». Обе игры состоятся 20 февраля.

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